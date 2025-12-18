王品集團辦尾牙席開近千桌 萬人嗨翻南港展覽館

台北市 / 綜合報導

目前已經開始進入年底公司行號的尾牙旺季，王品集團今(18)日在南港舉行年度尾牙，席開將近千桌，上萬名員工共襄盛舉，大咖藝人輪番上陣，讓台下員工直呼超滿足；董事長加碼透露，明年旗下各品牌都會調薪，幅度最高10%。而其他大型餐飲集團也都有調薪計畫，瓦城集團就喊出，通過考核最高調薪25%，饗賓集團則把目標放在後年，全台門市的店經理跟行政主廚，年薪都要破200萬元，一場餐飲界的搶人大戰，已經開打。

動力火車「我很好騙」說：「我很好騙，就像沒來過這個世界。」前奏一下現場陷入瘋狂，動力火車經典歌曲連發，台下聽得如癡如醉，大咖藝人輪番上陣，現場氣氛嗨到最高點，陳嘉樺「Super Star」說：「你是電，你是光，你是唯一的神話。」ELLA陳佳樺一首Super Star，引爆南港展覽館，精心安排演出卡司，就是要慰勞員工一年來辛苦，王品集團舉行年度尾牙活動，員工玩得開心，但更希望帳戶裡的年終獎金，可以深得我心。

記者VS.員工說：「(年終還滿意嗎)，可以，可以，可以，很滿意，很滿意。」員工說：「當然是公司給錢，我覺得都很開心。」王品宣布發1個月的年終，集團董事長表示，公司每個月都有獎金，如果換算成年薪，有超過三個月以上的水準，而員工關心的調薪幅度，董事長也做出說明，餐飲集團董事長陳正輝說：「沒有一年不加薪的，我想我們連續17個年度都在加薪，所以我們加薪的幅度，包括每個品牌不太一樣，最多的有加到10%。」

不只王品集團喊加薪，餐飲業所面臨的缺工問題，也已經引爆各大品牌，使用「鈔能力」搶新血加入，瓦城集團明年調薪計畫，跟今年差不多，通過考核有機會調薪達到最高25%，築間餐飲集團，內外場服務人員加薪1千元，調薪幅度約2.3%，金色三麥則表示，每年五月都會固定調薪調幅大約5%，饗賓集團則訂下200萬年薪計畫，目標2027年，全台門市的店經理跟行政主廚，年薪都要破200萬。

人力銀行發言人曾仲葳說：「餐飲業被認為是所謂的三高產業，在高溫，高壓，高工時的情況之下，招聘本來就比較困難，沒有辦法靠著每年幫員工加薪的方式，來吸引人才的話，確實在招聘上會面臨比較大的壓力。」各大集團拿出誠意，加薪拚福利，就看明年的搶人大戰，誰最有吸引力。

