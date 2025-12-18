王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品集團昨天在南港展覽館一館舉辦尾牙，王品集團董事長陳正輝期許，2026年集團營收突破200億元。記者余承翰／攝影

王品（2727）今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

陳正輝指出，王品明年將在中國餐飲市場啟動更大規模、速度更快的發展計畫，除王品、西堤兩大主力品牌持續展店外，已培養好的新品牌明年有機會正式推出，大陸整體店數將重返百店規模。

王品集團昨日舉行尾牙，席開千桌、萬人同樂。對於未來一年大陸布局規劃，陳正輝表示，大陸事業經歷一年多的成本結構調整與品牌重新定位後，已連續六季獲利，體質比過去更扎實，讓集團具備重啟擴張的條件。

廣告 廣告

另外，陳正輝對2026年提出展望，兩岸將合計新增至少50家門市，集團總店數將跨越500家規模，再創營運新里程碑。同時，台灣事業部營收目標上看200億元，集團獲利目標維持每年約1.5個股本。他強調，雖然餐飲業充滿變數，但以目前經營穩定度來看，達成目標「沒有太大問題」。

中國大陸市場近年整體餐飲景氣疲弱，消費力道較過去高峰下降約三成，無論中高價位品牌或連鎖集團皆面臨結構性壓力。王品自2024年起啟動大幅調整，包括成本結構、菜單設計與定價策略全面重整。例如西堤客單價由人民幣140～150元下修至約100元，王品牛排則從360～390元調整至300元上下。陳正輝指出，當地已形成「百元剛需帶」，200元以上很挑戰，海底撈客單也跌至約110元，顯示市場價格帶已被重新定義。

經過這一輪調整，大陸事業體自去年第2季起獲利轉正並持續上升，成本結構顯著改善，已連續六季維持營利。同時，客單價也透過新品開發與雙人套餐等方式逐步回升，經營表現走出谷底，讓集團對2026年啟動更積極的展店計畫增添信心。

同時，王品今年8月宣布由韓帥接任大陸事業營運長一職，掌管中國大陸區域的營運與發展，展現王品培養新生代管理人才的決心。韓帥為陳正輝的女婿，談起新任營運長，陳正輝給予肯定，他表示，韓帥接手後，營運狀況良好，但他也說「要給年輕人一點時間」。

【看原文連結】

更多udn報導

58歲康康在家出意外 「躺了好幾分鐘才回神」

曾喊肉償抵霸王餐 台網紅出庭放肆遭法官嗆閉嘴

這牌舊冷氣「竟藏著黃金」 他挖寶脫手賺萬元

沒背景沒靠山？0專業女星「1原因」谷底翻身