王品18日尾牙百貨外分店公休 明年展店徵逾1200人

（中央社記者江明晏台北3日電）王品集團今天宣布，將於12月18日舉行集團尾牙，預計席開近千桌、約萬名員工共同參與，除了百貨商場外的全台王品集團分店也將公休1日。王品並預告，2026年展店策略將聚焦火鍋與燒肉品類，預計招募超過1200人。

王品表示，將在18日舉行尾牙，預計包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名員工共同參與，並邀請味全龍「小龍女」李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等藝人演出，另外還有兩組神秘嘉賓擔綱壓軸節目。

王品表示，抽獎活動將發出3000個獎項，總計近千萬元的摸彩獎金，這也是南港展覽館今年第一場大型企業尾牙。

王品創立滿32年，2025年業績持續穩健成長，前3季合併營收新台幣173.2億元，歸屬母公司淨利9.95億元，每股盈餘（EPS）12.01元，已確定連續3年都賺超過1個股本。

針對展店計畫，王品表示，12月預計再開5家分店，積極搶占台灣餐飲版圖，2026年的展店策略將聚焦火鍋與燒肉品類，預計招募超過1200人，同時調升集團品牌起薪，店長年薪可達200萬元。

王品並指出，因應尾牙，除了百貨商場13個門店，其餘分店將公休1日，王品集團也備妥179輛遊覽車，方便全台各地員工前往尾牙會場，並由台北晶華酒店提供外燴，動員124名廚師和460名服務人員。（編輯：林家嫻）1141203