王嘉爾公開私密生活細節！曝「自己解決生理需求」驚呆女主持人
韓國男團GOT7的香港成員王嘉爾，近年專注於個人發展，在樂壇、時尚圈皆有亮眼成績。他近日接受TVB節目《芷珊再約王嘉爾》專訪，談到感情生活時毫不避諱，坦言對象來來去去的，且「大部分時間都自己解決」，並補充「我也是人嘛」，不只震驚主持人黎芷珊，更在網上掀起熱議。
現年31歲的王嘉爾曾透露交往過4、5任女友，並設定希望自己能在35歲前成家。他在節目中再次重申心願，雖然仍期待婚姻與孩子，但目前一切順其自然。他坦言過去2年雖遇過「有感覺」的對象，心動往往維持不久，且他也不願意花時間「玩」曖昧，若要交往就必須認真規劃。
當被問到是否始終沒遇到能深入發展的戀情時，王嘉爾語出驚人表示：「來來去去的，大部分都自己解決。」直白回答讓黎芷珊愣住，他接著又說：「自己解決自己所需要的問題，我也是人嘛！」面對主持人再三確認，他仍坦然表示不然還能說什麼？
至於理想型，王嘉爾表示自己沒有特定標準，只要是讓他有感覺的人即可，不會拘泥於身高、髮型等外在條件，並直言「有感覺是最困難的」。節目播出後，「王嘉爾曝自己解決生理需求」瞬間衝上微博熱搜第一，話題度爆棚。不少中國網友大讚他的直率，認為還是港娛、台娛敢說，「內地採訪都太保守」。
