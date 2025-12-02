王嘉爾單身多年「有需求都自己來」超直白回我也是人！主持人傻眼

記者趙浩雲／台北報導

31歲香港男星王嘉爾（Jackson）以GOT7成員身分走紅，近年將工作重心轉往中國，向來以直爽個性圈粉。近日他在TVB特別節目《芷珊再約王嘉爾》中大方聊起感情現況，被問到單身期間怎麼處理生理需求時，竟毫不避諱地回答：「大部分都自己解決。」讓主持人黎芷珊當場愣住，該段畫面曝光後也立刻掀起熱議。

王嘉爾先是坦承目前沒有穩定的交往對象，「可能有短暫覺得不錯的人，但來來去去，沒真正在同一頻率上。」談到擇偶條件，他表示並沒有特定標準，最重要的是「有感覺」，「對方是一個人就行，有感覺是最困難的。」

王嘉爾表示有需求都自己來，的直白回應讓主持人嚇傻了。（圖／翻攝自微博）

接著主持人追問：「那單身時如果有生理需求怎麼辦？」王嘉爾思考不到一秒，笑著丟出直球：「大部分都自己解決。」黎芷珊一開始沒聽懂，驚訝再確認：「你是說…那方面的解決？」他依舊淡定回：「自己解決自己所需要的問題，我也是人嘛。」誠實到讓現場笑成一片。畫面曝光後，「王嘉爾自己來」瞬間登上微博文娛熱搜第一名，網友反應一面倒地好評，大讚他的真性情。

王嘉爾出道多年花邊新聞極少，2022年曾被爆與( G)I-DLE 成員宋雨琦曖昧，當時狗仔稱宋雨琦深夜進出他住所、手捧玫瑰。不過王嘉爾火速澄清，強調當晚是與多位朋友聊天聚會，並未認戀情，宋雨琦則未回應。

