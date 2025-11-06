王嘉爾團隊打造曼谷The Consul會所空間「Yang Club」

由王嘉爾（Jackson Wang）及張權（Henry Cheung） 共同創辦的TEAM WANG design宣布全新設計「Yang Club」，成曼谷尊尚會所「The Consul」的矚目焦點。

作為港人熱愛的度假勝地，曼谷這個充滿活力的城市即將迎來全新社交新據點，位於素坤逸黃金地段JLK Tower最高兩層的The Consul私人會所將於下月隆重開幕。 [caption id="attachment_121179" align="aligncenter" width="1600"]

會所入口[/caption] 由Paradigm Shift設計的The Consul有別於傳統私人會所，以「重塑藝術連結與交流」為核心理念，致力打造一個激發創意、凝聚文化的時尚平台，著重會員間的真誠交流與深度連結。 亮點之一是由王嘉爾擔任創意總監、與TEAM WANG design團隊共同打造的Yang Club，專為The Consul會員而設，從王嘉爾的獨特視角演繹音樂、生活與文化，為會員帶來不一樣的會所體驗。另一焦點是由首爾知名雞尾酒酒吧Alice團隊主理的Bar Won。這間屢獲殊榮的酒吧長年穩居《亞洲50最佳酒吧》榜單，其專業團隊將為The Consul帶來世界級的調酒工藝。餐廳與Bar Won向公眾開放 [caption id="attachment_121177" align="aligncenter" width="2000"]

Bar Won[/caption] [caption id="attachment_121178" align="aligncenter" width="2000"]

Bar Won[/caption] Bar Won位於主餐廳樓上，賓客可沿華麗旋轉樓梯登上這個優雅空間。「Won」一名蘊含「一」與「起源」的深意，亦象徵圓融與聯繫。酒吧以世界各地藝術作品為靈感，每季精選十二款以泰國食材炮製的招牌雞尾酒，另備25款經典雞尾酒。 主餐廳由主廚Benson Feng主理，以現代手法重新演繹川菜與粵菜精髓。寬敞的用餐環境在夜幕低垂時會化身晚宴俱樂部，配合現場表演者的精彩演出，為每個角落注入生氣。 [caption id="attachment_121176" align="aligncenter" width="2000"]

主餐廳[/caption] 為滿足追求私隱度的會員，The Consul特設專屬包廂，提供個人化服務及按喜好度身設計的特別菜單。會所同時設有雪茄酒廊及投資者貴賓室等專屬設施，僅供會員使用，但餐廳與Bar Won則向公眾開放。 值得注意的是，The Consul早鳥會籍已經售罄，會所將於十二月推出限量會員名額。

