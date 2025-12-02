王嘉爾團隊打造Yang Club！The Consul私人會所12月曼谷開幕

【看見泰國 VisionThai】曼谷社交場景即將迎來重量級新據點！由王嘉爾(Jackson Wang)擔任創意總監、TEAM WANG design團隊打造的Yang Club，將於12月在全新私人會所The Consul正式登場。這座結合音樂、文化與生活風格的獨特空間，被視為今年曼谷最受矚目的社交新地標。（延伸看：57個曼谷旅遊必去景點）

進駐Sukhumvit曼谷新地標

The Consul坐落於蘇坤蔚(Sukhumvit)全新落成的JLK Tower頂樓兩層，不僅是高端私人會所，更將自身定位為「亞洲現代文化門戶」。靈感源自曼谷作為貿易與思想交流樞紐的傳奇歷史，以當代視角重新詮釋這座城市的文化底蘊，成為連結亞洲各地創意與商業人士的交流平台。

王嘉爾操刀Yang Club

Yang Club是The Consul的核心亮點，也是全球獨家、僅提供給會所會員的專屬空間。由王嘉爾擔任創意總監、TEAM WANG design團隊操刀設計，空間以深色質感、金屬細節與富層次燈光為主軸，營造低調而富張力的氛圍。

廣告 廣告

從音樂選曲到空間陳設，處處可見王嘉爾的品味語彙，讓會員沉浸於音樂、生活風格與文化交織的獨特體驗。這個融合視覺與感官的潮奢空間，標誌著王嘉爾品牌在東南亞的全新里程碑。

Yang Club由王嘉爾團隊操刀設計（來源：網路）

首爾名店Alice打造Bar Won

The Consul另一大亮點是由首爾知名雞尾酒酒吧Alice團隊打造的Bar Won。Alice長年名列《亞洲50最佳酒吧》榜單，此次進駐曼谷將世界級調酒水準帶入泰國。

Bar Won位於主餐廳上方，透過氣派樓梯連接兩個空間。酒吧名稱蘊含多重意涵——「一」的概念、「起源」，以及「和諧之圓」。酒單靈感源自世界各地藝術作品，每季推出12款融入泰國在地食材的創意調酒，另有25款精緻經典酒款。每一杯都是文化與風味的藝術詮釋，在沉浸式空間中帶來兼具美學與味覺層次的獨特體驗。

《亞洲50最佳酒吧》首爾名店Alice打造Bar Won（來源：網路）

《亞洲50最佳酒吧》首爾名店Alice打造Bar Won（來源：網路）

主廚Benson Feng掌舵餐廳

The Consul主餐廳由主廚Benson Feng掌舵，以當代手法重新演繹川菜的香辣層次與粵菜的細膩風味，打造兼具創意與深度的現代中華料理。

白天是氣氛優雅的用餐空間，夜幕降臨後則變身為節奏感十足的晚宴場景。現場表演、精心設計的燈光與音樂交織，營造出專屬會員的沉浸式夜宴體驗，讓用餐不只是品嚐美食，更是一場感官饗宴。

The Consul主餐廳由主廚Benson Feng掌舵，打造兼具創意與深度的現代中華料理。（來源：網路）

早鳥會籍已售罄

The Consul採會員制經營，設有專屬包廂提供量身訂製服務、雪茄酒廊與投資者貴賓室等會員限定空間。Yang Club更是僅限會員進入的核心社交場域。

雖為私人會所，但主餐廳與Bar Won皆對外開放，一般民眾也能前往體驗。據了解，早鳥會員資格已售罄，正式開幕時將釋出有限名額供申請。

The Consul地點

地點：JLK Tower, Sukhumvit, Bangkok

主餐廳與Bar Won對外開放，Yang Club等空間僅限會員

更多VISION THAI看見泰國報導

2025米其林星鑰泰國飯店揭曉！曼谷清邁普吉62家上榜

4間老字號曼谷美食：懷舊茶餐廳、泰式早餐、米其林油條…一次蒐集



更多熱門影音：

金馬62揭榜!《大濛》稱霸 張震范冰冰封帝后 曾敬驊陳雪甄爆哭奪獎

柯佳嬿狂被問「坤達閃兵」拿曾敬驊擋箭！不知尪沒當兵...首曝心聲：陪著他

子瑜帶TWICE唱回高雄五大精彩亮點一次看！ 安可驚喜唱〈日不落〉、煙火首放全場尖叫