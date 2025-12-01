王嘉爾曝有需求「大部分自己來」獲讚清流 擇偶最看重這點

王嘉爾曝有需求「大部分自己來」獲讚清流。圖／翻攝自王嘉爾IG

中國男星王嘉爾以韓團GOT7出道，擁有帥氣長相、精壯身材及特別嗓音，加上直率個性，在IG累積超過3000萬名粉絲。近日他在節目中被問及感情狀況，脫口稱自己「大部分都自己解決」，讓主持人害羞地說不出話來，影片曝光後獲得粉絲大讚，誇他為演藝圈清流。

王嘉爾在TVB節目《芷珊再約王嘉爾》中，被主持人黎芷珊問及近期的感情狀況，無話不談的王嘉爾也落落大方，表示「可以認真發展的，來來去去」，下秒話鋒一轉，坦承自己生理需求「大部分都自己解決」，讓黎芷珊當場被嚇傻。

黎芷珊一臉害羞地重複詢問「自己解決？」王嘉爾完全不害臊，面帶微笑回應「自己解決自己所需要的問題，我也是人嘛」。

王嘉爾坦言單身時生理需求都自己解決。圖／翻攝自微博

被問及擇偶標準，王嘉爾先是用手遮住鼻子，說道「我沒有標準」、「對方是一個人就行」。他進一步解釋，「適合」怎麼說都說不準，很難向外解釋，下秒更激動說道「我一定要有160多（身高）的？170多（身高）的？我一定要長髮的？頭髮可以剪嘛」，坦言最重要的還是要「有感覺」，但「有感覺是最困難的」。

該段訪問片段曝光後瞬間引起熱議，紛紛大讚「真的是娛樂圈的一股清流，真實不做作」、「楊冪說極致的坦誠是無堅不摧的」、「確實，正常生理需求」、「說明他真的沒有喜歡的人，太實誠了」、「自己解決性價比高還安全」、「這兄弟直爽，不做作」、「說明王嘉爾就是正常人啊，大大方方沒什麼不敢聊的」



