王嘉爾演唱會退場太真實！水箱像牢籠 畫面惹網直接點名于朦朧

記者林宜君／台北報導

一段震撼的舞台退場演出，因畫面過於真實而被重新放大檢視。香港歌手王嘉爾日前在泰國曼谷演唱會上的下墜水箱橋段，近日再度於社群平台掀起討論，有網友聯想到已故男星于朦朧生前的爭議事件，質疑演出是否暗藏隱喻，也讓娛樂圈長期存在的信任、資源與壓力問題，再次浮上檯面。

王嘉爾於10月在泰國曼谷舉辦世界巡迴演唱會，作為2025–2026巡演首站，演出本身話題十足，其中最引發討論的，是他在舞台尾聲突然下墜的退場方式。（圖／翻攝自網路）

香港歌手王嘉爾於10月在泰國曼谷舉辦世界巡迴演唱會，作為2025–2026巡演首站，演出本身話題十足，其中最引發討論的，是他在舞台尾聲突然下墜的退場方式。當音樂戛然而止，他整個人從舞台消失，大螢幕畫面瞬間轉為巨大水箱，呈現宛如墜入水中的視覺效果。

畫面中，王嘉爾在水箱內不斷揮拳尋找出口，他仍無法逃脫。（圖／翻攝自網路）

畫面中，王嘉爾在水箱內不斷揮拳尋找出口，玻璃逐漸出現裂痕，直到手部流血、水中染紅，他仍無法逃脫，最後緩緩倒下並消失在畫面中。突如其來的演出讓不少現場觀眾震撼，有粉絲形容這是「神級退場」，也有人坦言心理衝擊極大。隨著影片在網路上流傳，有網友開始聯想到于朦朧過世事件，認為水箱、掙扎與無法逃離的意象過於貼近現實，「這是在暗示什麼嗎？」「畫面根本就是魚的意象」，相關猜測迅速發酵。甚至有自稱當時在場的網友留言表示，看到演出當下「心裡咯噔一下」，難免產生聯想。

王嘉爾曾以魔術結合舞台效果，呈現「劍穿心」的退場橋段，當時同樣引發熱議。（圖／翻攝自微博）

不過，也有粉絲出面緩頰，指出王嘉爾過去就曾多次使用極端、象徵性的退場設計。例如在2023年5月美國加州印第奧市舉辦的科切拉音樂節上，王嘉爾曾以魔術結合舞台效果，呈現「劍穿心」的退場橋段，當時同樣引發熱議，並非首次採用強烈意象。事實上，王嘉爾近年公開談及自身低潮。1994年出生於香港的他，曾是香港劍擊代表隊成員，17歲奪下亞洲青少年劍擊錦標賽冠軍後赴韓發展，2014年以男子團體GOT7成員身分出道。2024年接受訪談時，王嘉爾坦承自己曾罹患憂鬱症，原因之一是遭最信任的友人詐騙，損失接近個人積蓄的40％，對身心造成極大打擊。

王嘉爾在曼谷演唱會的水中退場，是否真有影射特定事件，並無任何當事人證實，這段表演仍引發高度共鳴。（圖／翻攝自網路）

巧合的是，于朦朧生前也曾被爆出因信任友人而陷入金錢糾紛。有接近劇組人士指出，于朦朧曾私下借款200萬給熟識藝人，對方以投資名義承諾高報酬，卻在事後避不見面，最終只能循法律途徑解決。相關傳聞未經司法定讞，但已在網路引發大量討論。此外，關於于朦朧與經紀公司間的合約與收入爭議，也長期成為外界質疑焦點。網路流傳其酬勞分配不對等、收入遭扣留等說法，但相關金額與細節，至今仍未有官方完整說明。王嘉爾在曼谷演唱會的水中退場，是否真有影射特定事件，並無任何當事人證實。然而，這段表演之所以引發高度共鳴，或許正因娛樂產業光鮮外表下，潛藏著信任崩解、壓力失衡與資源不對等的現實處境。

