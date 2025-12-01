王嘉爾節目上坦言「生理需求都自己解決」 超直白回答嚇壞主持人

王嘉爾直白回應私人問題。（圖／翻攝自王嘉爾微博）

南韓男團 GOT7 出身的香港藝人王嘉爾（Jackson），近年將演藝重心移往大陸，積極發展個人事業，人氣依舊火熱。近日他登上節目《芷珊再約王嘉爾》，大方談起個人感情與生活狀態，沒想到一句單身期間生理需求「大部分都自己解決」，讓主持人黎芷珊瞬間愣住，片段曝光後更在網路掀起熱議。

節目中，王嘉爾談到自己的私人生活，被問沒有一個可以認真發展的？他毫無包袱地回答：「大部分都自己解決。」主持人一時之間沒反應過來，再度確認：「你說的是？」王嘉爾則笑著補充：「自己解決自己所需要的問題，我也是人嘛。」自然又坦蕩的態度，讓現場一度陷入害羞又尷尬的氣氛。

關於感情狀況，王嘉爾被問喜歡什麽類型？他大方透露，雖然曾對某些人有過短暫的好感，但來來去去的，始終沒有遇到真正「有感覺」的人，感情仍然空白。他也笑說自己沒有特別的擇偶類型：「我沒有標準，對方是一個人就行」，強調感覺最重要：「就是如果說適合，怎麼說得準？這個問題，我怎麼向你們解釋呢？如果說一定要長頭髮的，但頭髮可以剪的嘛，有感覺是最難的」，展現出隨和真誠的一面。

王嘉爾以直爽又不避諱的態度，再次展現了他真性情的一面，節目播出後，「超真實回答」瞬間成為熱議焦點，網友紛紛留言力挺狂讚：「真的是娛樂圈的一股清流，真實不做作，這樣的偶像誰能不愛呢」、「這兄弟直爽，不做作」、「自己解決性價比高還安全」、「真誠永遠是必殺技」、「明星也是人，就跟吃飯睡覺一樣。都是需要的。而粉絲都希望正主是聖人。不過吃這碗飯，只能有所取捨。正常看待就好」、「哈哈哈第一見一個出名的明星這麼直白」。

