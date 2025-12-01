王嘉爾罕談感情史！自爆單身「都自己解決」揭童年戀情趣事

王嘉爾近日上節目公開私人生活。（圖／翻攝自王嘉爾微博）





31歲男星王嘉爾（Jackson）是韓團GOT7成員之一，近日他登上TVB節目《芷珊再約王嘉爾》，大方談及私人生活，更罕見公開過往戀愛經驗，沒想到，當主持人問及單身期間如何解決生理需求時，王嘉爾竟直白回應：「都自己解決！」瞬間掀起不少議論。

節目中，主持人黎芷珊先是問及王嘉爾的感情狀態，他坦言近年曾遇過短暫心動的對象，但最終都未能發展成情侶關係，接著更自爆「大部分都自己解決」，此話一出黎芷珊瞬間錯愕，王嘉爾也接著解釋，「自己解決自己所需要的問題，我也是人嘛」。

廣告 廣告

王嘉爾自爆單身期間大部分都自己解決生理需求。（圖／翻攝自微博）

王嘉爾自爆單身期間大部分都自己解決生理需求。（圖／翻攝自微博）

黎芷珊接著問及擇偶標準，王嘉爾也直率回應：「我沒有標準，對方是一個人就行」，認為彼此有感覺比外貌更加重要，「有感覺是最困難」，節目片段曝光後引來不少中國討論，「尺度這麼大嗎？不過他很直白坦率，比一些遮遮掩掩的強太多了」、「什麼都敢在節目裡說啊」。

另一方面，王嘉爾也公開過往戀愛經歷，他坦言過去曾有過「戀愛大過天」的階段，儘管當時零用錢不多，仍全都都投入在約會上，「看電影兩人份、吃飯兩人份、搭車也是兩人份。」好友Henry更爆料，王嘉爾幼時曾因太迷戀一個女生，將自己的電子郵件改成對方名字，後面還加上「Lover」，藉此宣示主權。



【更多東森娛樂報導】

●超慘！王嘉爾遭襲吻摸胸 「被捏臉」瞬間變臉

●邱澤、許瑋甯愛兒Ian現身！「正面照曝光」神複製爸爸

●袁惟仁緊急送醫！「疑病情惡化」前妻陸元琪11字回應

