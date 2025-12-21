王嘉爾首公開回應「自行解決生理需求」 曝「擇偶條件」不排斥閃婚

王嘉爾回香港接受媒體訪問，回應自行解決生理需求一事。翻攝Viu1 HK YouTube2

王嘉爾（Jackson Wang）於20日回到香港公開接受媒體訪問，針對日前在訪談節目中坦承「自行解決生理需求」引起熱議一事，他首度正面回應，展現出極度坦然的態度。訪談中他不僅大方分享對感情與婚姻的嚮往，更幽默揭露現在的擇偶條件，直率性格再度圈粉無數。

坦然面對生理需求與夜生活誤解

針對先前在黎芷珊訪談節目中大方談論生理需求，被外界認為發言大膽、充滿驚喜，王嘉爾在現場不解地反問：「為什麼驚喜？」他強調自己只是在分享真實的自我，並直言：「我覺得沒什麼問題，我們每人都是人而已，又不是別的什麼。」

對於偶像包袱，他則以「I'm just me」作為回應。他主動提到，自己平時去夜店玩、喝點東西，從來都不會刻意隱藏，因為這本身並不是壞事。王嘉爾有感而發地表示，他不明白為什麼大眾總覺得去夜店就是壞事，他認為：「去了之後做了什麼事，才是好事或壞事。」呼籲大眾不該誤解夜生活。

王嘉爾的擇偶條件是「是個人就行」。翻攝Viu1 HK YouTube

渴望婚姻與組織家庭

談到人生大事，王嘉爾毫不掩飾對家庭的渴望。他表示希望能在35歲以前結婚，並透露自己非常喜歡小孩，「如果對方願意生的話，我很喜歡寶寶。」至於想要幾個孩子，他則體貼表示會順其自然，尊重另一半的決定。他也提到家裡目前沒有催婚壓力，因為哥哥已經有了女兒。

擇偶條件：是人就行

目前單身的王嘉爾被問及擇偶條件時，再度爆出金句，笑稱：「沒條件，是個人就行了。」他解釋現在對年紀等外在條件都沒有設限，感覺合適最重要。他更語帶玄機地補上一句：「因為『不是每個人都是人』啊，你懂嗎？」強調人與人之間的緣分不能像挑衣服一樣隨意，而是要看彼此的契合度。

不排斥閃婚且被拍到即公開

面對媒體追問是否會「一見鍾情」或甚至「閃婚」，王嘉爾幽默回應：「這些未來的事我真的判斷不了，我又不是風水大師。」但他坦言，如果真的遇到能讓他產生衝動的對象，那代表對方非常有本事。此外，王嘉爾也給予粉絲承諾，表示未來如果真的被拍到戀情，一定會公開承認，充分展現其真性情的一面。



