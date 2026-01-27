王嘉爾驚喜當嘉賓！Tyson Yoshi裸身彈吉他胸肌震不停

【緯來新聞網】港星Tyson Yoshi日前在澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，也是首次在澳門開唱，首日嘉賓分別是香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.），第二天則找來王嘉爾及張敬軒站台。當然，他始終不吝嗇分享好身材，半裸上陣、展現健壯六塊肌，肌情滿滿。

Tyson Yoshi（中）找王嘉爾（左）、張敬軒當嘉賓。（圖／Just Kidding Limited提供）

Tyson Yoshi與王嘉爾首度同台飆歌，以「一黑一白」的造型亮相，掀起全場尖叫聲，王嘉爾更當場拱Tyson即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕。談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson原本構想是一首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足。王嘉爾透露希望未來能與Tyson合作推出廣東歌曲。



第二波驚喜，則由張敬軒登場，兩人合唱〈By My Side〉，隨著演唱會進入尾聲，Tyson演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，掀起當晚最高潮。Tyson預告，希望今年下半年能重返台灣開唱。

Tyson Yoshi裸上身彈吉他。（圖／Just Kidding Limited提供）

他這回首次獻出吉他自彈自唱，還裸著上身，彈奏過程讓胸肌與音波合而為一，震得不得了，還得意地望向好友兼吉他手Teddy Fan笑說：「學著點啊！」Tyson自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以Teddy還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」



此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson以招牌開胸十字架造型登場，獻唱〈See You in Hell〉。他笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy示愛。

Tyson很願意秀肌肉。（圖／Just Kidding Limited提供）

