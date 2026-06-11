王國材慰問竹南郵局遇害司機家屬 籲嚴懲凶嫌

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）劉姓男子日前疑不滿竹南郵局搬運聲響，攻擊楊姓外包司機致傷重送醫不治，中華郵政董事長王國材今天赴苗栗慰問家屬，再次譴責暴力行為，呼籲司法機關迅速偵辦，依法嚴懲加害人。

中華郵政外包楊姓司機6月4日到竹南郵局載運郵件，遭長期不滿郵局噪音的劉男砍殺身亡。

中華郵政發布新聞稿表示，董事長王國材今天在苗栗郵局局長吳振斌陪同下，前往苗栗後龍福祿壽生命園區，向遇害楊姓外包司機靈堂上香並跟家屬致意。

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王國材除了表達遺憾與哀悼外，更強調任何形式的暴力都不應成為解決問題的手段，呼籲司法機關迅速偵辦，依法嚴懲加害人，還給受害人員及家屬公道，並與家屬確定律師，後續將給予家屬最大協助。

中華郵政指出，苗栗竹南郵局委外楊姓司機6月4日遭歹徒持凶器攻擊不幸身亡，此重大事件發生後，公司立即啟動應變機制，6月5日指派高階主管前往慰問楊姓外包同仁家屬，除協助申請各項保險給付及慰問金外，並聘請律師依法向加害人提出民事求償，以確保家屬權益獲得完整保障。

中華郵政強調，對於此次不幸事件，再次表達哀悼，並承諾全力協助家屬爭取權益，絕不讓暴力行為侵蝕社會應有正義與安定。（編輯：龍柏安）1150611