王夢麟女兒斥「酒駕垃圾」 被瞞3天：完全無法原諒

民歌手王夢麟涉酒駕車禍，女兒痛斥「垃圾、完全無法原諒」。取自王夢麟臉書



資深歌手王夢麟去年12月29日酒駕，在台北市內湖區康樂街差點衝撞清潔人員，酒測值高達0.73，被士林地檢署依公共危險罪偵辦。他的女兒痛斥，爸爸的行為根本就是垃圾，完全無法原諒。

王夢麟的女兒昨（1/1）在臉書發文，和大家一樣在元旦當天才知道父親酒駕，「酒駕零容忍，完全無法原諒！我不會替他找任何理由和藉口，這是非常嚴重又可惡的錯誤，我的心情和大家一樣，憤怒又失望」！

王夢麟女兒指出，每個人都有壓力，這絕對不是藉由過量飲酒來逃避的方式，身為公眾人物，做出如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。

王夢麟女兒也向外界致歉，「在這裡鄭重和大家說聲對不起，也鄭重的向受到驚嚇的清潔隊員道歉，不好意思，讓您受到嚴重的驚嚇，真的真的對不起！王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」

王夢麟女兒貼文發出後，又在貼文留言「不用對酒駕的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說」！痛斥父親的不當行為。

