王夢麟愛女轟「酒駕全是垃圾」被酸心機重 二度發文：沒有要幫我爸洗白

資深歌手王夢麟上月29日因酒駕差點衝撞清潔人員，他酒測值高達0.73，被士林地檢署依公共危險罪偵辦，他的女兒昨晚（1╱1）在他臉書發文大罵：「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」沒想到卻被指「心機重、演戲的」，今晚她二度發文怒嗆：「不好意思，我本人不是那種路線，昨天的我比任何人都憤怒，我覺得有必要和社會大眾及無辜的清潔人員道歉，沒有要幫我爸洗白舖後路，我今天只是1個路人，不用配合演戲！」

王夢麟女兒昨才知道爸爸酒駕，她先是向清潔隊員道歉，也說爸爸目前正在深刻反省中，還在留言區寫下「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說」！

沒想到留言區的回覆引起許多關注，今晚王夢麟女兒再度發文表示：「關於我說酒駕的都是垃圾，不然我要說酒駕的人都是黃金鑽石嗎？酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭，我看了監視器畫面無數次，看到那位受到驚嚇的清潔人員遇到如此恐怖的事，我淚流不止，更何況做這件事的人是我的爸爸，大家知道的公眾人物，我的心情當然很難受！」並再度向受害者道歉。

最後王夢麟女兒再度強調酒駕零容忍，「這是可以原諒的事嗎？難道我還要護短，說：『我爸才不會這樣呢！』錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任」。並希望外界不要斷章取義。

