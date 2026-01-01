王夢麟撞飛清潔隊手推車險撞人 酒測值0.73坦言酒後上路

社會中心／台北報導

以歌曲木棉道紅遍大街小巷的民歌手"王夢麟"，上個月29號，竟傳出酒駕肇事！72歲的王夢麟坦言，自己前一晚跟朋友喝了威士忌，隔天一早想出門買早餐，卻在行經台北市內湖區康樂街，準備過彎時，不慎撞上路旁清潔隊員的手推車，差一點就要撞到人。警方一測，王夢麟的酒測值竟高達0.73，事後他也相當後悔，表示會配合調查。

一輛白色轎車，準備過彎時，方向盤卻沒跟著轉，竟然直直地往前衝下一秒，直接撞上清潔隊的手推車，隨後又衝撞同一側的燈桿，差一點就要撞上清潔隊人員，嚇得他連退好幾步，一度愣在原地。民視記者莊立誠﹔「當時這輛自小客車開到這裡時，不小心撞到路邊的手推車，沒想到肇事駕駛一下車，竟然是民歌手王夢麟。」

王夢麟撞飛清潔隊手推車險撞人 「酒測值0.73」坦言酒後上路

民歌手王夢麟傳出酒駕肇事。（圖／翻攝畫面）

原唱歌曲紅遍大街小巷，現年72歲的民歌歌手王夢麟，上個月29號清晨6點多，開車行經台北市內湖區康樂街，撞飛推車，好在沒人受傷，但他酒測值嚴重超標高達0.73。事後王夢麟表示，自己壓力大，前一晚和朋友喝了2、3小時的威士忌，一路喝到12點，不知道酒精還沒代謝，起來想買燒餅油條，開車時非常清醒，沒想到一轉彎就撞到推車，後續也自己報警，全案已依公共危險罪，移送偵辦。台北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰表示，因為沒有涉及到人命損傷 只是因為我們手推車被撞到 那我們後續會就財物損失的部分 向肇事的人請求賠償。

只是再看看這輛手推車，被撞得稀巴爛，可見當時撞擊力道有多大，所幸沒有人員傷亡。只是，身為公眾人物卻帶頭做了最壞的示範，消息曝光後，也震驚外界。

