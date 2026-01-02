王夢麟涉酒駕肇事 起底酗酒殺人演藝污點1／自撞清潔隊手推車 資深歌手王夢麟酒駕遭送辦
又有藝人因為酒駕出事，這回是資深歌手王夢麟。王夢麟去年（2025）12月29日清晨，開車行經台北市內湖區康樂街附近時，不小心擦撞到路邊清潔人員的手推車，還差點撞到清潔員，警方到場實施酒測，發現酒測值竟然高達0.73，當場依酒駕現行犯移送偵辦。士林地檢署訊後2萬交保，而王夢麟的女兒也在臉書痛斥父親，相當可惡。
凌晨六點多，一輛白色轎車行駛在街道上，沒想到才剛過彎，整輛車竟突然失控開上人行道，迎面撞上清潔隊的手推車。當時清潔人員就站在一旁，差一點點就遭到波及，死裡逃生。被撞的手推車倒在路邊四分五裂，垃圾散落一地，足見撞擊力道猛烈。但令警方沒想到的是，到場發現肇事駕駛竟是資深藝人王夢麟，且酒測值高達0.73。
資深藝人王夢麟（電訪）：「我以為我的酒意已經退了，所以我才敢開車，開很慢。」今年71歲的王夢麟，上個月28日與朋友餐敘，過程中喝了威士忌，隔天清晨6點多想開車去買早餐，經過台北內湖區康樂街時，轉彎後突然自撞手推車，隨後又衝撞路邊燈桿，造成公共設施受損，所幸並未造成人員傷亡。
資深藝人王夢麟（電訪）：「我到一個轉彎的地方我沒注意到，撞到環保署（局）那個裝垃圾的車子。錯了就是錯了，不要講那麼多理由，該怎麼樣就怎麼樣。」
事發後，王夢麟的女兒也透過父親的臉書帳號發文，強調「酒駕零容忍」，表示完全無法原諒父親的行為，也不會幫忙找任何藉口。她痛批這是非常嚴重且可惡的錯誤，並再次向清潔隊員誠摯道歉。身為公眾人物卻酒駕上路，王夢麟無疑做了最壞示範，除了面臨輿論撻伐，法律責任一個也跑不掉。
★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
