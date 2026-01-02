王夢麟涉酒駕肇事 起底酗酒殺人演藝污點2／王夢麟曾喝到胃破洞 昔犯殺人未遂入監2年

王夢麟暴紅後跌落神壇，從民歌才子到酗酒入獄，還曾持刀傷鄰。（翻攝自王夢麟臉書）

王夢麟過去被傳為民歌界傳奇，〈木棉道〉、〈廟會〉等多首經典作品，遍大街小巷，不過他本來就愛喝酒，加上投資失敗，開始陷入長期酗酒。過去還曾因為停車問題，情緒失控刺傷鄰居，遭判刑入獄兩年。

今年71歲的民歌歌手王夢麟，年輕時憑藉自學吉他，從創作到演唱一手包辦。1980年代他以一曲《木棉道》打響知名度，紅遍大街小巷。然而，隨著演藝事業攀上高峰，生活也逐漸變得浮華，王夢麟開始轉向商場，開過撞球間、酒店並投資房地產，最後卻通通以失敗收場。原本就愛喝酒的他，在財務與事業雙重壓力下，從愛酒變成長期酗酒。

「（酒）再喝下去可能要死人了，我是因為怕死，老的老小的小，現在走就不上道。而且要注意肝功能，喝酒的肝都不好，主要是因為胃破了一個洞，那就更不能喝酒了。」雖然曾在費玉清節目上開玩笑說怕死要戒酒，但酒精與壓力帶來的副作用，早已讓他的人生多次脫軌。

1996年，王夢麟因停車問題與鄰居發生激烈爭執，情緒失控下持刀刺傷鄰居，最終被依「殺人未遂罪」判刑入獄2年。除了官司纏身，連枕邊人也忍無可忍，指控他外遇出軌，更控訴曾多次遭到家暴及持刀恐嚇，這段婚姻最後以離婚收場，王夢麟當時更是淨身出戶。

不僅生活與情緒亮紅燈，王夢麟的官司也沒停過。2022年，他不滿唱片公司將其作品上架網路，怒告滾石唱片侵害著作權，然而法官查出，他在2017年曾簽署過著作權轉讓書，最終判定他敗訴。從當年的民歌才子，到如今因酗酒、暴力及酒駕屢次登上社會版面，王夢麟的人生起伏，無疑是為酒毀掉前程的最慘痛教訓。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

