王夢麟清晨酒駕險撞清潔員 女兒代道歉譴責：「完全無法原諒」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

上個月29日清晨，資深民歌歌手王夢麟酒後駕車行經台北市內湖區康樂街，差點撞到一名正在工作的清潔人員。警方獲報後到場，王夢麟的酒測值竟高達0.73，訊後被依公共危險移送法辦；而事發後，王夢麟的女兒也代為道歉，並公開譴責父親「完全無法原諒」，而她也強調，父親目前正進行深刻反省，未來也會誠實面對後續法律責任。

警方調查，上個月29日清晨，王夢麟駕車行經台北市內湖區康樂街時，因差點撞上一名清潔人員，造成雜物撒滿地面，警方獲報後到場，發現肇事的是歌手王夢麟，且他身上散發濃濃酒味，當場實施酒測，竟高達0.73，隨即被警方帶回偵辦，訊後被移送偵辦。

而事件曝光後，王夢麟的女兒立刻在社群譴責父親，表示無法接受父親的錯誤行為，並強調「酒駕零容忍」，完全不能原諒父親，她坦言，這樣的行為是極其嚴重且不可原諒的錯誤。

王夢麟女兒並向當時受到驚嚇的清潔人員道歉，表示父親目前正進行深刻反省，未來也會誠實面對後續法律責任。同時，她也再次對所有關心此事的民眾說抱歉。

