王夢麟爆酒駕移送法辦！本人認了「躲也沒有用」 還原肇事過程：我才開30幾

71歲資深民歌歌手王夢麟今（1）日被爆出酒駕事件，他上月29日在北市內湖區駕車，差點撞上路邊清潔人員，隨後撞上路燈燈桿。警方獲報到場，對王夢麟進行酒測，數值竟高達0.73，嚴重超標。他表示前晚跟友人喝威士忌，隔天早上不知酒精還未代謝才會上路，他仍被警方依公共危險罪嫌送辦。對此，他回應強調自己並未撞到人，事發當下是自己報警，「做了就做了， 移送法辦就移啊，配合就好了，躲也沒有用」。

71歲資深民歌歌手王夢麟被爆出上月29日在北市內湖區酒駕，被警方依公共危險罪嫌送辦，本人親自回應了。（圖／取自臉書／王夢麟）

王夢麟於上月29日清晨6時許，駕車行經台北市內湖區康樂街時，右前車頭先撞上路旁環保局清潔人員使用的手推車，隨後再撞擊同側路燈燈桿，所幸該清潔人員並未受傷，但手推車和一旁公共設施受損。

警方獲報到場後，確認王夢麟無明顯外傷，對他實施酒精呼氣測試，酒測值竟高達0.73，嚴重超標，隨即依《刑法》公共危險罪嫌將他移送偵辦。王夢麟自知闖禍，「聽到砰一聲，我就說完了，做錯了」，對自身行為向社會大眾致歉。

據了解，王夢麟近期在籌備網路節目，他向《聯合報》表示，自己壓力很大，事發前一晚與友人喝了威士忌，他自認飲酒不多，但酒意尚未退去又睡得少，起床後駕車外出買早餐。他強調，事發當時人很清醒，「我才開30幾（時速），一轉彎就撞到早上在掃地的、裝垃圾的車。」

他也表示，自己沒有受傷，也沒撞到人「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」事發後第一時間他主動報警處理，並坦言「做了就做了， 移送法辦就移啊，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來」，目前已返家靜待後續開庭。

