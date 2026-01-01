王夢麟爆酒駕移送法辦！本尊認「壓力很大」還原過程：差點心臟麻痺

娛樂中心／巫旻璇報導

資深民歌歌手王夢麟上月29日發生酒後駕車事故。警方指出，王夢麟當時駕駛自用轎車行進途中，先是擦撞路邊停放、供環保局清潔人員使用的手推車，隨後又撞上同側的路燈設施。員警獲報到場後，依法對其進行酒精檢測，結果酒精濃度高達0.73毫克，已超過法定標準，全案依涉嫌公共危險罪移送偵辦，實際肇事責任仍待進一步釐清。對此，王夢麟本人也做出回應。









民歌手王夢麟「爆酒駕」移送法辦！本尊認「壓力很大」還原過程：差點心臟麻痺

資深民歌歌手王夢麟上月29日發生酒後駕車事故。（圖／翻攝自王夢麟臉書）

從現場狀況來看，王夢麟所駕駛的白色轎車疑似行駛時偏離車道，直接撞上暫時停靠在路旁的掃街手推車，事發地點距離正在執行清潔作業的人員相當接近，所幸並未造成人員受傷，但清潔人員受到不小驚嚇。現場照片顯示，手推車在撞擊後零件散落一地，鐵製置物籃也明顯變形，可見撞擊力道不小。警方隨即對王夢麟進行酒精檢測，酒精濃度達0.73毫克，依公共危險罪嫌將王夢麟移送相關單位偵辦。

根據《TVBS新聞網》報導，王夢麟回應，坦言近期壓力很大，事發前一晚曾與多名友人飲酒，雖然自認飲用的量不算多，但隔天酒氣仍未完全消退，加上休息時間不足，清晨起床後打算開車外出買燒餅、油條，沒想到行車途中發生意外。他強調，當時自覺意識相當清楚，車速也僅約三十多公里，卻在轉彎時不慎撞上清晨正在清掃、載運垃圾的清潔手推車。

他也再三表示，自己並未在事故中受傷，更沒有波及任何人，「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」王夢麟指出，事故發生後並未逃避，而是主動報警處理，直言事情發生了就要面對，依法移送就配合，躲也沒有意義，最後還是會被找出來，目前已返家靜候後續司法程序與開庭通知。

