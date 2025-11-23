王夢麟登大巨蛋兩度說對不起 楊耀東搭機24小時返台爆料人瑞爸爸糗事
〔記者陳慧玲／台北報導〕「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，昨(22日)晚順利在大巨蛋落幕，力促這場演出完成的吳楚楚透露，當時邀約歌手，大家都不問酬勞直接說「好」，昨晚最後壓軸，74組歌手同台高唱《外婆的澎湖灣》等多首經典民歌，也帶動歌迷大聲合唱。
王夢麟昨晚獻唱《阿美阿美》、《木棉道》等代表歌曲，唱完還像偶像歌手一樣，對著全場近3萬歌迷喊：「尖叫聲！」他提到：「我出道46年，到現在大家還在照顧我們、愛護我們，我代表所有歌手向大家深深一鞠躬。」他也說：「我在台上會帶給大家歡笑。」於是講了買情趣用品和看醫生被問腳麻兩個笑話。不過在演唱許久未唱的《母親我愛您》，王夢麟卻自爆小突槌，兩度說出：「對不起！」透露自己把兩段歌詞段落前後顛倒了。
另外楊耀東從美國返台挺民歌，談到自己搭機花了24小時才回到台灣，他也分享人瑞爸爸的趣事，笑說：「上個月爸爸媽媽結婚78年，爸爸103歲，媽媽94歲，結婚有分金婚、銀婚、鑽石婚...我們要查這是什麼婚，結果隔了幾天爸爸說查到了，我問他什麼婚，爸爸說：『頭很昏！』」全場歌迷被逗笑了，另外楊耀東還說：「很開心在這麼大場子唱歌給大家聽。」
