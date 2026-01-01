王夢麟認內湖酒駕肇事 「移送法辦就配合」

資深藝人王夢麟驚傳酒駕肇事。（圖／報系資料照）

資深藝人王夢麟驚傳酒駕肇事，去年12月29日清晨6時許，王夢麟駕駛自小客車行經台北市內湖區康樂街時，疑因酒後未完全清醒，先撞上路旁環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊同側路燈桿，所幸未造成人員傷亡。

據了解，事發當時清潔人員正在值勤，突遭車輛撞擊，嚇得連退數步、一度愣在原地，所幸及時閃避未被撞上。警方獲報到場後，對王夢麟實施酒測，酒精濃度高達0.73毫克，嚴重超過法定標準。

王夢麟向警方供稱，前一晚與友人飲用威士忌約2、3小時，誤以為酒精已經代謝，清晨起床後開車外出買早餐，未料仍在酒精影響下釀禍。對於自身行為，他表達相當愧疚，也向社會大眾致歉。

廣告 廣告

據《中時新聞網》報導，王夢麟事後坦承發生車禍，並表示當時壓力不小、睡眠不足，自認行車時「非常清醒」，時速僅三十多公里，轉彎時不慎撞上正在清掃垃圾的清潔車。他也強調自己並未受傷、也未撞到人，否則「真的會嚇死」。

王夢麟表示，事故發生後第一時間自行報警處理，並配合警方後續程序，「做了就做了，移送法辦就配合，躲也沒有用」，目前已返家等待司法程序進行。

《時報周刊CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

不是空服員、老師！日男「最想結婚女性職業」排行出爐 冠軍2條件不意外

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣