王夢麟酒駕女兒也生氣！痛罵：非常嚴重又可惡

歌手王夢麟酒駕接連撞上路邊清潔隊手推車和路燈(取自中央社)

71歲資深民歌歌手王夢麟29日清晨在台北市內湖區康樂街酒後駕車，接連撞上路邊清潔隊手推車和路燈，甚至險些撞上一名清潔隊員，酒測值高達0.73毫克。事情發生後，王夢麟的女兒在昨(1)日深夜透過社群平台公開譴責父親的行為。

王夢麟的女兒透過王夢麟的粉絲專頁公開譴責父親酒駕的行為，表示完全無法原諒，心情跟大家一樣憤怒又失望，同時向受驚的清潔人員致歉，表示父親將誠實面對法律責任。貼文底下也有不少網友跳出來替王夢麟講話，但女兒不認同外界替父親緩頰，憤怒表示「不用同情他，他沒資格」。