王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」

資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車撞上清潔隊員推車，遭警方依涉犯公共危險罪送辦。（翻攝王夢麟臉書）

71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。

事件發生在12月29日清晨6時左右，王夢麟酒後駕車行經台北市內湖區康樂街時，右前車頭先撞上環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊路燈桿。警方獲報到場處理後，對王夢麟實施酒精呼氣測試，測得酒測值高達0.73，明顯超過法定標準，依法將他依涉嫌公共危險罪送辦。警方指出，王夢麟本人並未受傷，清潔隊員亦無大礙，現場僅造成手推車及路燈桿等公共設施受損。

王夢麟女兒在透過王夢麟臉書發文表示，自己也是當天才得知父親酒駕的消息，直言這是「非常嚴重又可惡的錯誤」，不會替父親找任何理由或藉口。她強調，每個人都有壓力，但絕不是透過過量飲酒來逃避，更何況身為公眾人物，卻做出如此不良示範，讓粉絲失望，也能理解社會大眾的憤怒。

貼文中，她也數度向外界致歉，鄭重向受到驚嚇的清潔隊員道歉，表示「真的真的對不起」。她透露，王夢麟目前正在深刻反省，並將面對接下來的法律責任。部分網友留言試圖緩頰「誰人無過」，她則直接回應「不用同情他，他沒資格」，語氣中滿是憤怒與失望。

王夢麟如何回應？

對於酒駕一事，王夢麟本人表示，當時因壓力大，前一晚與朋友喝了酒，自認喝得不多，但酒意未退、睡眠不足，清晨開車外出買早餐時發生事故。他強調自己並未撞到人，在事發後立即報警，表示「做了就做了，移送法辦就配合」，已返家等待後續開庭。

