民歌手王夢麟驚傳酒駕肇事，還差點撞上清潔人員！上個月29日清晨六點多，王夢麟出門買早餐，開車行經台北市內湖區康樂街，不慎撞上路旁清潔隊員的手推車，酒測值高達0.73的王夢麟強調，是前一晚喝酒沒退，而他的女兒得知後，透過父親臉書大罵，「酒駕的人全是垃圾」。

一輛白色轎車，準備過彎時，竟然直直往前衝，駕駛疑似恍神，撞上清潔隊的手推車，隨後又衝撞同一側的燈桿，差點波及清潔隊人員，嚇得當場愣在原地。手推車被撞飛，幾乎快解體，垃圾和掃具噴了滿地，飽受驚嚇的清潔員，心有餘悸的站在一旁，只是大家沒料到，肇事駕駛居然是歌手王夢麟。民視記者莊立誠表示「當時這輛自小客車開到這裡時，不小心撞到路邊的手推車，沒想到肇事駕駛一下車，竟然是民歌手王夢麟。」

王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒：酒駕全是垃圾

清潔隊手推車 遭王夢麟酒駕撞飛（圖／民視新聞）

民歌歌手王夢麟，上個月29號清晨6點多，開車行經台北市內湖區康樂街，撞飛推車，好在沒人受傷，只是酒測值高達0.73，涉嫌公共危險訊後兩萬交保，事後王夢麟表示，因為籌備節目壓力大，前一晚喝酒喝到半夜，一早清醒後出門買燒餅油條，發生自撞車禍，不知道酒精還沒代謝，女兒透過王夢麟臉書發文，表示酒駕零容忍，完全無法原諒，每個人都有壓力，絕不是藉由過量飲酒來逃避，甚至還痛罵酒駕的人全是垃圾。台北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰表示「後續我們會就財物損失的部分，向肇事的人請求賠償。」歌手王夢麟「只要妳陪我作伴我包妳白白又胖胖。」

王夢麟女兒透過王夢麟臉書發文 表示酒駕零容忍完全無法原諒（圖／民視新聞）

原唱歌曲阿美阿美紅遍大街小巷，71歲的王夢麟，出道前是名計程車司機，以素人身分走紅，代表作品包括木棉道、雨中即景、以及小草等歌，1996年一度因為停車糾紛刺傷鄰居，被依殺人未遂判刑兩年入監服刑，出獄後傳出和女兒關係緊張，女兒更曾寫信勸爸爸戒酒。民歌歌手王夢麟（2008.5.16）表示「我在搖的時候我還真的不相信，因為我前一天也沒喝酒，也不可能宿醉。」2008年碰上汶川大地震，王夢麟一度以為是宿醉，沒料到這回是真的喝酒，自撞釀禍，做了最壞示範。

