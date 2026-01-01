王夢麟酒駕肇事畫面曝光！「過彎拉不回」清潔員躲劫 前晚喝3hrs威士忌

記者凌毓鈞、蕭羽秀、何孟哲／台北報導

資深藝人王夢麟酒駕撞翻清潔元手推車畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

公眾人物最壞示範！資深藝人王夢麟（71歲）於上月29日開車行經北市內湖區康樂街時，不慎衝撞環保人員手推車後再撞燈桿，警方接獲報案後趕往現場，依規定進行酒測，赫然驚見他酒測值0.73mg/l，全案訊後依公共危險罪送辦。王夢麟稱正在籌備網路節目壓力大，希望別再提酒駕一事，肇事畫面隨之曝光。

清潔員手推車遭王夢麟撞毀，所幸人在人行道上才逃過一劫。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面曝光，白色轎車行駛於康樂街上，王夢麟過彎後，車輛方向仍未拉回來，直接撞翻手推車，正在人行道上掃地的清潔員當場嚇傻，差一點就遭殃，現場廢棄物散落一地。這起車禍發生在上月29日早上6時許，據了解，王夢麟供稱，前一晚喝了2、3小時威士忌，當時是要去買早餐，未料酒駕出事。

王夢麟對於酒駕一事對社會大眾道歉。（圖／翻攝自王夢麟臉書）

警方獲報後趕抵現場，清潔隊員幸無傷，僅手推車破損，王夢麟也無明顯外傷，但後續得面臨環保局求償。身為公眾人物酒駕上路還險些撞到人，王夢麟說，當時聽到「碰」 ㄧ聲就知道完蛋了，要跟社會大眾道歉。

