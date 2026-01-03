王夢麟酒駕肇事 女兒二度發聲「不能原諒」：看畫面淚流不止

民歌歌手王夢麟上月29日早上6點多行經北市內湖康樂街，因酒駕撞上清潔人員的手推車後再撞及路燈桿，酒測值高達0.73，事後王夢麟女兒於臉書發文表示憤怒又失望，並在留言區怒轟「酒駕全是垃圾」。昨（2）日晚間她二度發聲，坦言自己看監視器畫面無數次淚流不止，強調「酒駕本來就是不能原諒的事」，並再次向差點遭撞的清潔人員與社會大眾致歉。

王夢麟上月開車行經北市內湖康樂街時，在彎路路段先是車頭撞上路邊環保局清潔人員手推車，之後再撞擊路燈桿肇事，所幸清潔人員當下沒有受傷，只有手推車被撞到，警方當場對他實施酒測，酒測值竟高達0.73，隨後被依公共危險罪偵辦。

王夢麟女兒昨日晚間則再度發聲，針對自己說「酒駕的人全是垃圾」引發討論，她無奈回應「不然我要說酒駕的人都是黃金鑽石嗎？酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭」，透露自己事後看了監視器畫面無數次，看到那位受到驚嚇的清潔人員遇到如此恐怖的事，她淚流不止，「更何況做這件事的人是我的爸爸，大家知道的公眾人物，我的心情當然很難受！再次且非常真心誠懇的和那位清潔人員說聲對不起，真的非常抱歉」。

至於有人認為她事後說這些是心機重、在演戲，她直言自己不是那種路線，面對這件事她比任何人都憤怒，認為自己有必要和社會大眾及無辜的清潔人員道歉，「沒有要幫我爸洗白舖後路，我今天只是一個路人，不用配合演戲！」最後她再次強調「酒駕零容忍，錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任」。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

