王夢麟酒駕自撞殃及清潔員！手推車慘被撞飛 檢火速偵結

王夢麟遭起訴。（圖／報系資料照）

歌手王夢麟在2025年12月於台北市內湖區酒駕，撞上路邊清潔隊員手中的推車後，又撞上路邊的電線桿，警方獲報以後立即前往案發現場處理，並對王進行酒測，孰料酒測值竟高達0.73mg/L。警方依照公共危險罪移送，全案於今（1月16日）偵結，士林地檢署依公共危險罪起訴王夢麟。

去年12月29日清晨6時許，王夢麟在酒後行經台北市內湖區康樂街，沒想到竟直接撞上路邊清潔隊員的環保手推車，後又撞上路邊的電線桿，當時汐止分局獲報以後，旋即派員至現場處理，酒測完畢後，王夢麟酒測值高達0.73mg/L，警方隨後依照公共危險罪移送。

當時王夢麟稱，自己一人在家喝酒，喝完以後要去找朋友，沒想到會發生車禍，在案件爆發後，王夢麟的女兒也在社群平台上對父親的行徑發表批評，表示「酒駕零容忍，完全無法原諒」，強調不會替父親找任何理由，自己的心情和社會大眾一樣，既憤怒又失望，同時也向社會大眾及受驚嚇的清潔隊員道歉。

