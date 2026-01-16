王夢麟酒駕被起訴首回應！坦承「逞強」：以為我40幾歲

資深歌手王夢麟去年12月29日清晨酒後駕車，在台北市內湖區康樂街撞擊路邊清潔隊手推車與路燈桿，警方到場酒測值高達0.73mg/l，遭依公共危險罪送辦。士林地檢署16日偵結起訴，並向法院聲請簡易判決處刑；王夢麟本人也回應了。

王夢麟進行深刻的自我反省 。（圖／翻攝自王夢麟臉書）

面對起訴消息，王夢麟受訪時態度平靜表示：「起訴了？沒關係，平常心，本來就應該被起訴。」他坦然面對自己的過錯，直言：「做了就做了，該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」對於這起酒駕事件，王夢麟也進行深刻的自我反省。

王夢麟去年底在內湖酒駕肇事。（圖／資料畫面）

現年72歲的王夢麟坦承自己「逞強」，他說明當時情況：「胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來了，我還以為我是4、50歲。」他透露當晚三人共喝一瓶威士忌，直到早上才起來開車，撞上掃地的推車。

事發當時，王夢麟在士林地檢署訊後被裁定新台幣2萬元交保。而他的女兒也不護短，兩度透過父親的臉書公開致歉，強硬直言「酒駕犯就是垃圾」，完全無法原諒。

