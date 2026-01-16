王夢麟酒駕被起訴首發聲！心態淡定：本來就該被起訴

王夢麟聽聞自己被起訴，坦言平常心面對。（圖／粘耿豪攝）

王夢麟上月29日清晨酒駕，他在台北市內湖區康樂街駕駛自小客車時，不慎撞擊路邊清潔隊的手推車與路燈桿，警方到場實施酒測後，其呼氣酒測值高達0.73mg/l，隨即被移送法辦，士林地檢署訊後裁定新台幣2萬元交保。而今（16）日士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

王夢麟16日受訪表示，「起訴了？電視上報的是嗎？好，沒關係，平常心，本來就應該被起訴」，他低調表示：「做了就做了，該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」也自我反省：「我是逞強，我現在72歲了，胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來了，我還以為我是4、50歲，我們3個人喝一瓶威士忌，到早上7、8點多才起來開車，掃地的推車剛好比較出來一點，我就撞上了，速度也不快，我時速30幾公里。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

