王夢麟酒駕認「差點心臟麻痺」 女兒氣炸發聲：酒駕的人全是垃圾

71歲王夢麟去年12月29日早上6點多，在台北市內湖區康樂街肇事，撞壞一台掃路手推車，還險些撞上一旁清潔人員，嚇到清潔人員連退好幾步，酒測值竟高達0.73嚴重超標，被依公共危險罪送辦，訊後諭令2萬元交保。

王夢麟事後坦言近日壓力很大，肇事前一晚和友人喝了威士忌，不知道體內酒精還沒代謝，早上想開車去買早餐，沒想到轉個彎就發生自撞意外，強調「我沒有撞到人，我現在在家，人好好的」，更說「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」

過去曾經寫信勸爸爸王夢麟戒酒的女兒，在王夢麟酒駕被逮後，也透過他的臉書發聲譴責並道歉。她表示「酒駕零容忍，完全無法原諒」，怒斥「我不會替他找任何理由和藉口，這是非常嚴重又可惡的錯誤，我的心情和大家一樣，憤怒又失望！每個人都有壓力，但這絕對不是藉由過量飲酒來逃避的方式，身為公眾人物，還做如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒」、「王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」

見到有網友對貼文按愛心表情符號、留言緩頰，王夢麟女兒也表示「不用對酒駕的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說」，言語間透露對父親行為的強烈不滿。

