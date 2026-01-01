王夢麟酒駕連環撞驚悚畫面曝光 「認前一天喝威士忌」直撞清潔員手推車

知名歌手王夢麟上月29日清晨酒駕上路，撞上路邊清潔隊員的手推車。（圖／翻攝畫面）

知名歌手王夢麟2025年12月29日酒駕上路，他當日清晨6時許，駕駛汽車行經內湖區康樂街，先是撞上路邊清潔隊員的手推車，後又撞及路燈燈桿，警方獲報後前往處理，發現其酒測值高達0.73mg／L，全案依法送辦。

根據當時監視器畫面，王夢麟駕車行經康樂路167號附近，過彎時撞上路邊清掃的清潔隊員手推車，後又撞及路燈燈桿，所幸清潔隊員沒有受傷，王夢麟也沒有大礙。

王夢麟撞上手推車後又自撞燈桿，所幸他與清潔隊員都沒有受傷。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後到場處理，對王夢麟實施酒測後發現他酒測值高達0.73mg/L，他坦承前一天晚上有喝威士忌，當時是要外出買早餐，警方則將他依公共危險罪移送，相關案情仍須釐清。

