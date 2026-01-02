王夢麟酒駕遭女兒痛罵「垃圾」 過去被起底...因《過失殺人》入獄2年

【緯來新聞網】71歲台灣歌手王夢麟2025年12月29日上午在台北市內湖區駕駛自家轎車時發生交通事故，酒測值高達0.73毫克，涉嫌酒後駕車差點撞上清潔隊人員，事件引發社會關注。王夢麟女兒事後也透過父親社群發文痛罵「酒駕的都是垃圾」，而事實上這已非王夢麟首次牽扯上社會案件，過去他就曾因為過失殺人被判入獄2年。

王夢麟因酒駕再被關注。（圖／翻攝FB）

上月29日，王夢麟駕車輛擦撞一部正在執勤中的清潔人員手推車。警方到場後實施酒測，結果超過法定標準。王夢麟坦承前一晚與友人飲酒，「酒意未退就駕車外出買早餐」，稱自己清醒且車速不快，但仍不慎肇事。

王夢麟因酒駕再被關注。（圖／翻攝FB）

事故發生後，王夢麟的女兒於2026年1月1日晚間透過其社群媒體帳號發聲，表示對酒駕行為「零容忍」，並稱「完全無法原諒」，批評酒駕者「都是垃圾」。



王夢麟過往曾涉及社會事件。1996年，他因與鄰居發生停車糾紛持刀傷人，遭法院依殺人未遂罪判刑2年，1999年出獄。該事件重創形象，演藝活動一度停擺。



王夢麟多次公開在節目上談及投資失利與信任錯誤導致財務壓力。其生活亦受長期酒精依賴與情緒困擾影響，這些因素與其職業生涯變動息息相關。



王夢麟於2005年離婚，選擇淨身出戶。離婚後一度傳出與子女關係緊張，但2019年小女兒歸寧宴時與前妻破冰，家庭關係略有改善。儘管如此，他的酗酒問題多年未解。曾透露女兒曾以書信勸其戒酒，盼其重視身體健康與外界觀感。



此外，王夢麟曾澄清自身出道歷程，否認參加過金韻獎或其他民歌比賽。他指出，其成名作品〈雨中即景〉是以錄音機自錄，後由歌手邰肇玫轉交至新格唱片，獲賞識後正式出道。





