王夢麟酒駕遭起訴 本人親回「我逞強了」：還以為自己4、50歲

資深藝人王夢麟上月29日清晨酒後駕車，在台北市內湖區康樂街肇事，險些撞到清潔隊員，酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。士林地檢署今日（1/16）偵結起訴，並向法院聲請簡易判決。王夢麟回應，自己72歲了，還以為是4、50歲，「我是逞強」，強調該怎麼處理就怎麼處理。

王夢麟2025年12月29日清晨駕車在康樂街由北往南直行，撞上路邊清潔隊員的手推車後，又持續向前衝撞路燈桿才停止，警方發現他酒駕，依《刑法》公共危險罪移送法辦。王夢麟的女兒氣得在臉書發文「酒駕全是垃圾」，痛批爸爸身為公眾人物，做出如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。

檢方今天偵結起訴，並聲請簡易判決。據《聯合新聞網》報導，王夢麟得知遭起訴表示，「本來就應該被起訴，該怎麼處理就怎麼處理」，他說，自己逞強了，明明已經72歲，卻還以為是4、50歲，酒精代謝大不如前，當時速度也不快，大概時速30幾公里。

