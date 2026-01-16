王夢麟酒駕遭起訴！狀況外震驚回應10字 認錯願意面對司法結果

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人王夢麟日前因酒駕衝撞清潔人員手推車遭送辦，士林地檢署今（16日）偵結案件，依《刑法》公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。對此，王夢麟一開始還不清楚狀況，疑似尚未收到通知，也低調回應表示：「該怎麼處理就怎麼處理。」坦言自己做錯事，願意面對司法結果。

王夢麟酒駕被逮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

回顧案情，王夢麟於上月29日清晨駕車行經台北市內湖區康樂街時，撞上路旁環保局清潔人員的手推車，經警方酒測，酒精濃度高達0.73mg/L，依法被依公共危險罪嫌移送法辦。事件曝光後引發社會譁然，王夢麟的女兒也曾公開表示，酒駕「牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭，是不能被原諒的事」。

根據《聯合報》報導，王夢麟受訪時得知遭起訴消息，先反問「起訴了？是電視上報的嗎？」隨後態度平靜地表示，這樣的結果在預期之中，「本來就應該被起訴，做了就做了，這本身就是事實。」

他也進一步自我反省，坦言自己當時太過逞強，「我現在72歲了，新陳代謝不像以前，卻還以為自己是四、五十歲。」王夢麟透露，當晚與友人分喝一瓶威士忌，直到隔天清晨7、8點起床後開車外出，沒料到酒精仍未代謝完全，才釀成意外。

王夢麟也說，事發時車速約30多公里，清潔人員的推車剛好稍微突出路面，才會不慎撞上，但無論原因為何，他仍強調會為自己的行為負責，並接受司法處理。

