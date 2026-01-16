王夢麟酒駕遭起訴！認錯嘆年老代謝差「我72歲，都弱了」

【緯來新聞網】王夢麟今（16日）因酒駕依公共危險罪遭到起訴，得知消息時表示「本來就應該被起訴，做了就做了」，接著自我檢討，「我是逞強，我現在72歲了，胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來了」。

王夢麟認錯。

71歲王夢麟於去年（2025）12月29日駕駛自小客車時撞擊路邊清潔隊的手推車與路燈桿，警方到場實施酒測後、數值高達0.73，隨即被移送法辦，士林地檢署訊後裁定新台幣2萬元交保。士林地檢署今偵結，依公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。



得知被起訴，他表示平常心，認為該怎麼處理就怎麼處理，更坦言：「我是逞強，我現在72歲了（今年4月足歲），胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來，我還以為我是4、50歲，我們3個人喝一瓶威士忌，到早上7、8點多才起來開車，掃地的推車剛好比較出來一點，我就撞上了，速度也不快，我時速30幾公里。」



