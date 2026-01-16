王夢麟酒駕遭起訴！認錯嘆「我逞強了」：還以為40幾歲

王夢麟上月29日爆出酒駕肇事。（圖／翻攝自王夢麟臉書）





資深民歌歌手王夢麟日前爆出酒駕風波，酒測值高達0.73，遭警方移送法辦，今（16）日士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。對此，王夢麟起初疑似尚未收到通知，接著也表示：「做了就做了，該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」

王夢麟上月29日駕車行經內湖區康樂街時，先撞上路邊環保局清潔人員手推車，接著又撞向同側路燈桿肇事，事後警方對他實施酒測，酒測值高達0.73，他坦認近期籌備網路節目壓力大，沒想到轉彎會發生自撞意外，女兒也發文痛批：「我跟大家一樣，今天才知道發生如此嚴重的事情，酒駕零容忍，完全無法原諒！」

廣告 廣告

對此，根據《聯合報》報導，王夢麟起初受訪時疑似還不知道遭到起訴的消息，先是反問「起訴了？電視上報的是嗎？好，沒關係，平常心，本來就應該被起訴，做了就做了，該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」

王夢麟坦言：「我是逞強，我現在72歲了，胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來了，我還以為我是4、50歲。」他提及當晚與友人共喝一瓶威士忌，直到早上7、8點多才起來開車，「掃地的推車剛好比較出來一點，我就撞上了，速度也不快，我時速30幾公里。」

東森娛樂關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車



【更多東森娛樂報導】

●71歲王夢麟爆酒駕！道歉認：壓力很大

●去年才唱進大巨蛋！王夢麟捲酒駕移送法辦 「昔入獄服刑2年」

●王夢麟酒駕釀禍 女兒痛批「垃圾」：完全無法原諒！

