王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」

王夢麟上月29日清晨酒駕，16日士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴。（資料照片）

王夢麟上月29日清晨酒駕，他在台北市內湖區康樂街駕駛自小客車時，不慎撞擊路邊清潔隊的手推車與路燈桿，警方到場實施酒測後，酒測值高達0.73，隨即被移送法辦，士林地檢署訊後裁定2萬元交保，16日士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

對此，王夢麟16日受訪表示，「起訴了？好，沒關係，平常心，本來就應該被起訴」，也低調說：「做了就做了，該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」

72歲的他近來深刻自我反省，直言之前還以為自己是4、50歲的身體，「我是逞強，我現在72歲了，胃裡的酒精轉換（新陳代謝）都弱下來了」，他憶起當晚跟2個友人喝一瓶威士忌，「早上7、8點多才起來開車，掃地的推車剛好比較出來一點，我就撞上了，速度也不快，我時速30幾公里。」

曾寫信勸戒王夢麟戒酒的女兒，日前發聲怒罵爸爸的行為，「完全無法原諒！」有網友見狀緩頰「誰人無過」，王夢麟女兒則憤怒回：「不用同情他，他沒資格」，甚至也無奈表示，「如果管得住脫韁野馬，我們也不會如此身心俱疲了。」（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康）