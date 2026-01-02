王夢麟酒駕釀禍 女兒痛批「垃圾」：完全無法原諒！

王夢麟爆出酒駕，女兒發文痛批「垃圾」。（圖／翻攝自王夢麟臉書）





71歲資深民歌歌手王夢麟爆出酒駕醜聞，上月29日他駕車行經內湖區康樂街時，先撞上路邊環保局清潔人員手推車，接著又撞向同側路燈桿肇事，酒測值竟高達0.73。對此，王夢麟女兒發文痛批，「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」

王夢麟女兒昨（1）日用父親臉書發文，「我跟大家一樣，今天才知道發生如此嚴重的事情，酒駕零容忍，完全無法原諒！」她也直言不會替父親找任何藉口、理由，「這是非常嚴重又可惡的錯誤，我的心情和大家一樣，憤怒又失望！」

廣告 廣告

王夢麟女兒進一步表示，壓力絕對不是藉由過量飲酒逃避的方式，身為公眾人物，還做出不良示範，「除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。」王夢麟女兒為此道歉，「王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」



【更多東森娛樂報導】

●他去年尾牙找邱軍、今年王ADEN 網：公司有詛咒？

●蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

●破千萬打造8臂女神！蔡依林騎「3層樓高飛馬」甜喊腦公

