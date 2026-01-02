王夢麟酒駕闖大禍 愛女公開譴責：完全無法原諒

資深民歌歌手王夢麟2025年12月29日開車在台北市內湖區康樂街，接連撞上路邊清潔隊手推車和路燈桿，警方到場酒測發現數值超標。對此，王夢麟的女兒忍不住公開譴責父親行為並道歉。

王夢麟酒駕肇事。（圖／警方提供）

王夢麟於2025年12月29日清晨6時在內湖康樂街駕車酒駕肇事，駕駛的自小客車先撞上路邊環保局清潔人員手推車，隨後又撞擊同側路燈桿。事故中，王夢麟及清潔隊員均無明顯受傷。

警方現場酒測結果顯示，王夢麟呼氣酒精濃度為0.73mg/l，依刑法公共危險罪偵辦，王夢麟供稱前一晚有飲用威士忌，當天早上單獨開車外出買早餐，全程配合警方調查。

面對父親的行徑，王夢麟的女兒在社群平台發文回應：「酒駕零容忍，完全無法原諒！我不會替他找任何理由和藉口，這是非常嚴重又可惡的錯誤，我的心情和大家一樣，憤怒又失望！每個人都有壓力，但這絕對不是藉由過量飲酒來逃避的方式，身為公眾人物，還做如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。在這裡鄭重的和大家說聲對不起，也鄭重的向受到驚嚇的清潔隊員道歉，不好意思，讓您受到嚴重的驚嚇，真的真的對不起！王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

