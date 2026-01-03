王夢麟酒駕闖禍！女兒才罵是垃圾 二度發聲轟不可原諒

資深民歌歌手王夢麟2025年12月29日開車在台北市內湖區康樂街，接連撞上路邊清潔隊手推車和路燈桿，警方到場酒測發現數值超標。對此，王夢麟的女兒二度發聲，強調「酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭」。

資深民歌歌手王夢麟酒駕被逮 。（圖／翻攝自 王夢麟 臉書）

王夢麟的女兒2日晚間發聲，針對自己說「酒駕的都是垃圾」言詞引發討論，她表示「酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭，我看了監視器畫面無數次，看到那位受到驚嚇的清潔人員遇到如此恐怖的事，我淚流不止，更何況做這件事的人是我的爸爸，大家知道的公眾人物，我的心情當然很難受」。

她也再次且非常真心誠懇的和那位清潔人員說聲對不起，真的非常抱歉。至於有人認為她事後公開譴責是在演戲，她強調這件事她比任何人都憤怒，「我覺得有必要和社會大眾及無辜的清潔人員道歉，沒有要幫我爸洗白舖後路，我今天只是一個路人，不用配合演戲」。

王夢麟酒駕肇事。（圖／警方提供）

最後她也表示，錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任。再次向無辜的清潔人員和社會大眾說聲對不起。

王夢麟於2025年12月29日清晨6時在內湖康樂街駕車酒駕肇事，駕駛的自小客車先撞上路邊環保局清潔人員手推車，隨後又撞擊同側路燈桿。事故中，王夢麟及清潔隊員均無明顯受傷。警方現場酒測結果顯示，王夢麟呼氣酒精濃度為0.73mg/l，依刑法公共危險罪偵辦，王夢麟供稱前一晚有飲用威士忌，當天早上單獨開車外出買早餐，全程配合警方調查。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

