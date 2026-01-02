王夢麟酒駕險撞路邊清潔人員 女兒發聲怒批：酒駕的人全是垃圾

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深歌手王夢麟於去年12月29日凌晨6時酒後獨自駕車出門，行經台北市內湖區康樂街時，不但撞路燈電線桿、清潔手推車，還險些撞上在路邊執勤的清潔人員，警方到場後進行酒測，發現其酒精濃度高達0.73mg/l，依公共危險罪偵辦。消息曝光後，王夢麟女兒昨（1）日發文痛批父親：「酒駕零容忍，完全無法原諒！」

資深歌手王夢麟於去年12月29日凌晨6時酒後獨自駕車出門。（圖／王夢麟 FB）

據了解，王夢麟29日清晨6時左右，與朋友喝完威士忌2、3個小時後，自以為酒精退了，開車外出買早餐才出事。王夢麟表示自己因壓力太大，「前一天跟幾個朋友喝了酒，也喝不多，但酒意還沒有退，睡的時間很少」，坦言對自己的行為感到很羞愧，並向社會大眾道歉。他強調，「我沒有受傷，我也沒有撞到人」。事件發生後，王夢麟也自行報案，並承諾後續將會配合警方調查。

王夢麟女兒昨日得知父親酒駕消息後，透過父親的 臉書 發文怒批父親：「身為公眾人物，還做如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。」並坦言自己心情和大家一樣非常憤怒且失望，「每個人都有壓力，但這絕對不是藉由過量飲酒來逃避的方式」，王夢麟女兒也替父親道歉表示：「在這裡鄭重的和大家說聲對不起，也鄭重的向受到驚嚇的清潔隊員道歉。」

王夢麟女兒昨日發文痛批父親：「酒駕零容忍，完全無法原諒！」（圖／王夢麟 FB）

對此，有不少網友按讚次篇文章或是替王夢麟緩頰要他「注意安全、注意身體」等，王夢麟女兒也在留言區回覆：「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」強調王夢麟目前正在深刻反省中，後續也會面對相關法律責任。

