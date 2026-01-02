王夢麟酒駕險釀禍！愛女痛批：垃圾沒資格被同情

民歌歌手王夢麟涉嫌酒駕。（圖／翻攝自Facebook／王夢麟）

演唱〈木棉道〉等膾炙人口作品的71歲資深民歌歌手王夢麟，於去年12月29日上午在台北市內湖區康樂街酒駕，酒測值高達0.73，當場差點撞上1名正在值勤的清潔隊員。警方到場後，依《刑法》公共危險罪對王夢麟立案偵辦。對此，王夢麟女兒也透過父親臉書發文痛批，「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」、「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格。」

王夢麟於12月29日上午在台北市內湖區康樂街酒駕，雖然清潔人員及時閃避，未造成更大傷害，但王夢麟當時的駕駛行為仍險些釀成重大意外。事件曝光後，不少民眾在網路上熱議，批評身為公眾人物卻沒有以身作則，對他的行為感到失望與憤怒。

王夢麟女兒也於昨（1日）晚間在父親的臉書粉專發文稱，她與所有人一樣，直到昨天才得知發生如此嚴重的事情，「酒駕零容忍，完全無法原諒！」她強調自己不會替父親尋找任何理由或藉口，直言這是1個非常嚴重且令人痛恨的錯誤，她的心情與大眾無異，充滿憤怒與失望。

她指出，每個人都可能承受壓力，但這絕不應成為藉由過量飲酒來逃避的方式，尤其身為公眾人物，卻做出如此不良示範，不僅讓長期支持他的粉絲感到心碎與失望，也完全能理解社會大眾的憤怒情緒。

王夢麟女兒也在文中鄭重向社會大眾致歉，同時特別向受到驚嚇的清潔隊員表達深深的歉意，對於造成對方嚴重驚嚇感到萬分抱歉，「王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」

王夢麟女兒也在留言區補充，「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」、「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格。」面對有粉絲緩頰稱，「誰人無過？」她也回應「不用同情他，他沒資格」，更透露自己不可能原諒父親。

