王夢麟酒駕0.73嚴重超標！不知酒精未代謝：我很清醒、時速才30幾

知名民歌歌手王夢麟12月29日清晨酒駕，酒測值高達0.73，嚴重超標，他向警方供稱，前一晚和朋友喝2、3小時的威士忌，不知道酒精在體內還沒代謝，就開車去買早餐，但他非常清醒，時速才開30幾，轉彎時就撞到裝垃圾的車，他強調沒有撞到人，「如果撞到人就嚇死了，當場心臟麻痺」！

清潔隊員嚇到後退一度愣住 工作手推車全毀

過去唱紅不少經典民歌、現年72歲的民歌歌手王夢麟，去年12月29日清晨6點多，開車行經台北市內湖區康樂街，轉彎時撞上一台掃路手推車，再撞擊路燈桿，手推車被撞碎，零件散落一地，可見當時撞擊力道有多猛烈，好在沒人受傷。

王夢麟酒駕撞上掃路手推車。圖／台視新聞

旁邊一名環保局清潔人員被嚇壞，連退好幾步，愣在原地，因為差一點就可能被撞上，警方獲報到場後對王夢麟實施酒測，酒測值嚴重超標高達0.73。

事後王夢麟向警方供稱，自己壓力大，前一晚和朋友喝了2、3小時的威士忌，一路喝到12點，不知道酒精在體內還沒代謝，就開車去買早餐。

王夢麟表示前一天和朋友喝威士忌，不知道酒精未代謝。圖／台視新聞

與友喝酒到午夜 王夢麟自報警依公共危險罪送辦

而後王夢麟又向媒體表示，自己喝不多，但酒意還沒有退，當天睡的時間很少，起來後想買燒餅油條，他開著車非常清醒，時速才開30幾，只是轉彎時就撞到裝垃圾的車，他強調沒有撞到人，「如果撞到人就嚇死了，當場心臟麻痺」。

王夢麟強調自己非常清醒。圖／台視新聞

北市環保局環境清潔管理科陳浩彰表示，因為沒有涉及到人命損傷，只是因為手推車被撞到，後續會就財物損失的部分向肇事人請求賠償。

王夢麟自己報警表示會配合警方，更直呼躲也沒用，會被抓出來，最後他被依公共危險罪移送偵辦！

