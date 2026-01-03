王夢麟酒駕2萬交保 女兒再表態轟父「牽扯人命不可原諒」

【緯來新聞網】71歲台灣民歌手王夢麟因2025年12月29日酒駕遭士林地檢署依公共危險罪偵辦，訊後以新台幣2萬元交保。王夢麟的女兒其後透過其父社群帳號發表聲明，公開譴責酒駕行為，並向受到波及的清潔人員及社會大眾致歉。

王夢麟酒駕。（圖／王夢麟FB）

根據公開訊息，王夢麟酒駕事件發生於台北市，並被依法偵辦。王女於12月30日首次發聲表示「酒駕犯就是垃圾」，不會為父親的行為辯護。2024年1月2日，她再度透過王夢麟的臉書帳號發文，針對外界質疑作出回應，重申酒駕不容寬恕的立場。



她指出，酒駕可能對他人生命造成無可挽回的損害，並形容自己反覆觀看監視器畫面時，對清潔人員受到驚嚇的反應感到痛心，坦言「看到畫面我一直哭，更何況做這件事的是我爸爸」。

廣告 廣告

王夢麟酒駕女兒再開砲。（圖／王夢麟FB）

面對部分民眾質疑其公開譴責父親是出於算計或表演，王夢麟女兒否認相關說法。她強調道歉出自真心，只是希望代表家屬對受害清潔人員與大眾表達歉意，而非試圖為父親脫罪。她表示，「今天我是個路人，也會同樣出聲」。



王夢麟女兒也在聲明中澄清，社群平台上另一封名為「寫信勸戒酒」的貼文並非出自她本人，並呼籲外界尊重家屬隱私，停止不必要的打擾。她強調，此為她最後一次針對事件公開回應，再次為事件造成的社會影響致歉。



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★



★《緯來新聞網》提醒您：暴力行為，請勿模仿 ★

更多緯來新聞網報導

李千娜太蝦趴！砸百萬買電子花車遊行 老爸見狀愛死了

告五人5萬人世運場館開唱倒數 雲安鬆口新專輯進度