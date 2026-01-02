即時中心／廖予瑄報導

民歌歌手王夢麟去（2025）年12月29日驚傳酒駕，當時王酒測值高達0.73，卻開車差點撞上一名清潔工人。今（2）日王夢麟女兒也用他的臉書發文開譴責父親，「完全無法原諒」；稍早，她又再次發文，除了重申酒駕零容忍之外，也向受到驚嚇的清潔人員道歉，並表示自己絕不護短，「昨天的（事）我比任何人都憤怒，錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任」，她也再次強調，「最後再次向無辜的清潔人員和社會大眾說聲對不起！」

王夢麟坦言，自己前一晚跟朋友喝了威士忌，不知道酒精還沒代謝完，在隔天清晨6時想開車出門買早餐。沒想到，卻在行經台北市內湖區康樂街時，撞上路邊清潔隊的手推車，隨後又衝撞同一側的燈桿，差點撞上清潔隊人員。

經過警方調查，王夢麟當時酒測嚴重超標，酒精濃度高達0.73，因此也遭員警依《刑法》公共危險罪移送法辦。





民歌手王夢麟傳出酒駕肇事。（圖／民視新聞資料照）





事情發生後，王夢麟的女兒也透過父親的臉書，怒轟「酒駕零容忍，完全無法原諒！」並表示相當憤怒又失望，「身為公眾人物，還做如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，能理解一般民眾的憤怒」，她強調，除了鄭重的和大家說聲對不起之外，也要鄭重的向受到驚嚇的清潔隊員道歉，「不好意思，讓您受到嚴重的驚嚇，真的真的對不起！王夢麟先生目前深刻反省中，也會面對接下來的相關法律責任，真的真的非常的對不起！」

稍早，王夢麟的女兒再次透過父親的臉書，並發出3點說明，強調酒駕是不能原諒的事，並最後再次向無辜的清潔人員和社會大眾道歉，自己也絕不會為護短，而幫父親洗白、舖後路，「錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任。」

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／王夢麟「酒測值0.73」險撞清潔隊員 女兒2度發文：絕不護短

