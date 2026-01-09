王大陸個資案開庭 女友闕沐軒暱稱「小木頭」曝光放閃

記者莊淇鈞／新北報導

王大陸稱女友闕沐軒「小木頭」。（圖／記者莊淇鈞攝影）

藝人王大陸違反個資法案，今天（9日）下午在新北地院開庭，王大陸與女友闕沐軒陸續進入法院，開庭時王大陸的律師詢問闕沐軒與王大陸的關係時，直接答覆是「男女朋友」，檢察官反詰問，出示相關人等對話紀錄，意外曝光王大陸對女友的暱稱為「小木頭」，這讓嚴肅的法庭內突然出現放閃的粉紅泡泡。

闕沐軒說，自己過去曾被潘姓男子詐騙，後來潘姓男子被判刑3年多，想要知道對方的近況，又不想本人親自去找對方，又得知男友王大陸的朋友游翔閔交友廣闊，人脈很廣，因此才會想透過游翔閔幫忙找人，由於沒有游翔閔的直接聯繫方式，才會由王大陸建立了3人的對話群組，期間並未指示游翔閔蒐集潘姓男子的相關個資，也不清楚游翔閔如何取得潘姓男子與其家人的個資，只是將群組名稱取為「失去的！一定要討回來」。

檢察官詰問過程中，曾提示1張群組照片，照片中只見王大陸在群組中表示「能拿多少回來，你要跟『小木頭』說一下」，檢察官詢問闕沐軒「這句話是甚麼意思」，闕沐軒則靦腆地回答：「小木頭是我」，這句話是看能不能找到潘姓男子，意外曝光王大陸對女友的放閃暱稱。

