藝人〝王大陸〞花錢閃兵，不滿陳姓主嫌搞失聯，拿錢沒辦事，加上女友闕沐軒，遭人詐騙400萬，對方遲遲沒還錢，因此，找人偷查個資，違反個資法，新北地院再度開庭審理，王大陸和女友闕沐軒，首度同框出庭。

黑衣黑褲，外加黑色帽子和黑口罩，服役中的藝人王大陸，請假開庭，因為閃兵案外案，針對偷查個資部分，新北院再度開庭審理，王大陸低調現身。記者vs.藝人王大陸「跟女朋友一起出庭，會不會很尷尬，還是採取無罪答辯嗎，今天有要認罪嗎。」同案被告還有王大陸女友闕沐軒，一襲黑色連身裙，一樣黑色口罩，不知道是不是和男友講好，兩人很巧合都是深色打扮，這也是違法個資法起訴後，情侶兩人，首度同框現身法院。記者vs.王大陸女友闕沐軒「闕小姐今天庭上會認罪嗎，還是會以無罪答辯嗎，會跟被害人談和解嗎。」

王大陸偷查個資討債案開庭! 與女友闕沐軒「同框」出庭

王大陸女友闕沐軒 一席黑色連身裙現身法院（圖／民視新聞）

時任台北市刑大代理隊長劉居榮，因為涉嫌洩漏閃兵集團陳姓主嫌個資，一併被起訴，同樣被傳喚出庭。記者vs.時任北市刑大代理隊長劉居榮「隊長到底有沒有洩漏個資，今天會認罪嗎。」庭上被告律師針對證人交互詰問，時任小隊長林建甫證稱，劉居榮帶王大陸到隊長辦公室，而他在隊長辦公室替王大陸做筆錄，因為不符規定，被檢察官問到這樣是不是便宜行事？林建甫則強調因為他是公眾人物，也表示沒有聽到劉居榮，叫王大陸好友游翔閔，傳照片給王大陸。記者vs.證人林建甫「王大陸你直接當面這樣問筆錄，沒有在電腦前面，錄音錄影是正常的嗎。」

王大陸出庭律師交互詰問證人 開庭三個小時後離開法院（圖／民視新聞）

王大陸當初花360萬閃兵，質疑陳姓主嫌拿錢沒辦事搞失聯，加上直播主女友闕沐軒，遭人詐騙440萬，因此找上好友游翔閔幫忙，再分別請時任代理隊長劉居榮，以及四海幫堂主陳子俊偷查個資，全案六個人遭到起訴。記者vs.被告兼證人陳子俊「那時候是因為（王大陸）他女友的事情，所以（游翔閔）找你幫忙嗎。」王大陸和女友罕見一起現身法庭，法庭上倒是沒什麼互動，情侶兩人過去都是採無罪答辯，主張沒有要求對方違法查找個資，法官傳喚證人，就是希望釐清疑點，查明真相。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：王大陸偷查個資討債案開庭! 與女友闕沐軒「同框」出庭

